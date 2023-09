Ragazzo 19enne accoltellato in strada a Milano, i carabinieri cercano l’aggressore I carabinieri sono sulle tracce dell’aggressore che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre ha accoltellato un 19enne in una traversa di via Padova. Il ragazzo è stato dichiarato fuori pericolo.

A cura di Enrico Spaccini

Un 19enne è stato accoltellato nella notte tra giovedì e venerdì primo settembre in via Cavezzali a Milano. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, con la massima urgenza, ma dopo le prime medicazioni il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale Niguarda in codice giallo. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma il suo aggressore è ancora ricercato.

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 3 di notte in via Cavezzali, una traversa di via Padova nel nord-est di Milano. Non è ancora chiaro il movente, e nemmeno la dinamica, ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo Radiomobile. Di certo, però, c'è che il 19enne è stato colpito con un coltello al torace.

In un primo momento, le condizioni del 19enne sono apparse gravi. All'arrivo dei sanitari del 118, con ambulanza e automedica, il ragazzo era riverso a terra. Dopo le prime medicazioni, però, la situazione è apparsa meno preoccupante di quanto immaginato ed è stato dichiarato poco dopo fuori pericolo.

Per questo motivo, il 19enne è stato poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri, che ora dovranno ricostruire la dinamica dell'aggressione e risalire all'identità dell'aggressore.