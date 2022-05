Ragazzo 16enne trova un cadavere nel parco: era in avanzato stato di decomposizione e nessuno sa chi sia Un ragazzo di 16 anni ha trovato in un parco di Como un cadavere ormai in fase di decomposizione. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Triste scoperta questa mattina lungo via Napoleona di Como. Un ragazzo di 16 anni era in sella alla sua bicicletta quando ha deciso di salire su un piccolo spiazzo protetto da un muretto. Qui, vicino a un ex locale, ha notato per terra una sagoma che ha subito sollecitato la sua attenzione. Si è così avvicinato per capire di cosa si trattasse. Il 16enne si è trovato di fronte a un corpo senza vita già in un avanzato stato di decomposizione: questo dimostra che il corpo era lì da qualche tempo. Da quanto lo si scoprirà solo dopo il parere del medico legale. Ora sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine: al momento non è ancora stato riconosciuto. Dalle prime ipotesi sarebbe un uomo senza fissa dimora, ma si attendono ancora tutti gli accertamenti del caso.

Uomo di 60 anni trovato morto in casa dopo sette mesi

Solo pochi giorni fa sempre in provincia di Como, un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa a Fino Mornasco. Il cadavere della vittima, che si chiamava Andrea Fanelli, è stato trovato ormai mummificato dai carabinieri: il decesso, potrebbe risalire a sette od otto mesi fa. Fanelli viveva assieme all'anziana madre in un appartamento in via Valtellina: l'uomo in una mansarda, la donna, affetta da gravi problemi di salute, al piano inferiore. L'anziana madre non sarebbe mai salita al piano superiore in tutti questi mesi, sia per via dei suoi problemi di salute e sia perché credeva, come gli altri suoi conoscenti, che il 60enne fosse andato via di casa e fosse entrato in una comunità. A dare l'allarme era stato il figlio, che pur pensando che il padre fosse in comunità, aveva iniziato a insospettirsi perché non riusciva a mettersi in contatto con lui. Così la chiamata ai carabinieri: i militari hanno forzato la porta e trovato il corpo. L'ultima volta che Fanelli era stato visto era settembre.