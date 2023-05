Ragazzo 15enne alla guida di un Suv fugge dalla polizia a 150 km/h e si schianta contro un pick-up Un 15enne stava guidando il Suv dei genitori per le strade di Romano di Lombardia (Bergamo). Quando la polizia gli ha intimato l’alt, ha accelerato fuggendo ad alta velocità.

A cura di Enrico Spaccini

Frame dal video della polizia locale di Romano di Lombardia

La polizia locale di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, aveva intimato l'alt a un Suv che, secondo quanto evidenziato dal lettore di targhe automatico, stava viaggiando senza assicurazione. Invece di fermarsi, però, l'automobilista ha accelerato iniziando una fuga per le vie della città. L'inseguimento è terminato con un incidente in cui è rimasto coinvolto un pick-up. Una volta raggiunto il Suv, gli agenti della locale hanno scoperto che alla guida c'era un 15enne del posto.

L'inseguimento per le vie della città

L'inseguimento è partito in via Duca d'Aosta. Una pattuglia della polizia locale si è messa subito sulle tracce di un Suv bianco che il lettore di targhe aveva individuato come sprovvisto di assicurazione. Nonostante l'alt intimato dagli agenti, il guidatore ha preferito tirare dritto per la sua strada.

Come documentato dalla telecamera interna al mezzo della polizia, il fuggitivo ha raggiunto alte velocità nonostante il traffico. Semafori non rispettati, precedenze ignorate e sorpassi a destra, il tutto con il contachilometri che in alcuni casi ha toccato i 150 chilometri orari.

I genitori non si erano accorti che il 15enne aveva preso l'auto

La fuga è proseguita lungo la tangenziale per Covo. Arrivato a una rotonda, il Suv sembra sbandare fino a schiantarsi frontalmente con un pick-up. L'impatto è stato tale da far ribaltare l'altro mezzo. La corsa del fuggitivo finisce qui, con la pattuglia che lo raggiunge poco dopo. All'interno dell'abitacolo, però, gli agenti della locale hanno scoperto che c'era solo un ragazzo di 15 anni della zona.

Rintracciati i genitori, questi hanno spiegato di non essersi accorti che il figlio gli aveva sottratto l'auto. Per questo motivo, sono stati denunciati per mancata vigilanza di minore. Al ragazzo, poi, è stata destinata una multa da 7.500 euro. Sorte ben peggiore è toccata al Suv che è stato sequestrato e presto verrà demolito. Il guidatore del pick-up, invece, non ha riportato alcuna conseguenza nell'incidente.