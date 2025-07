Ragazzino di dodici anni in bici investito da un’auto: è in gravissime condizioni

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, martedì 29 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale a Sovico, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un ragazzino di soli dodici anni è stato travolto da un'automobile. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 15.56 lungo la strada che si trova in via San Carlo. Il dodicenne era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un veicolo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I medici e i paramedici sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica: hanno fornito le prime cure del caso e poi lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Attualmente è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione e la sua prognosi è riservata.

Il piccolo sarebbe quindi in gravissime condizioni. I carabinieri della stazione locale e gli agenti della polizia locale di Sovico hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità. I vigili del fuoco hanno poi rimosso i mezzi coinvolti e svolto tutte le operazioni necessarie per rimettere in sicurezza l'area.