video suggerito

Ragazzino di 16 anni spara in bocca a un 17enne con una pistola scacciacani su un bus: denunciato In provincia di Mantova, un ragazzo di 16 anni ha sparato in bocca a un 17enne con una pistola scacciacani. Ha fatto saltare tre denti al 17enne. È stato denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 22 novembre, un ragazzo di sedici anni ha sparato in bocca a un giovane di 17 anni con una pistola scacciacani ad Asola, comune che si trova in provincia di Mantova. L'episodio si è verificato al culmine di un litigio su un autobus di linea (Asola – Rivarolo Mantovano) all'altezza della fermata dell'istituto scolastico Falcone.

Intorno alle 14.30 i due avrebbero iniziato a litigare. Il più giovane si sarebbe scagliato contro l'altro. Dopo gli insulti, avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto una pistola scacciacani. L'ha messa in bocca al 17enne e ha sparato. A quel punto la vittima è caduta a terra. Il conducente ha fermato il bus e chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito all'ospedale Poma di Mantova: ha riportato un trauma facciale e tre denti rotti. Non è in pericolo di vita.

Nel frattempo il sedicenne, che è stato comunque visto da decine di ragazzi sia sul bus che alla fermata, ha gettato la pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Asola che hanno immediatamente bloccato il giovane e lo hanno portato in caserma. Il ragazzo è stato denunciato per lesioni gravissime. Gli inquirenti continueranno a indagare per ricostruire la dinamica e soprattutto il contesto in cui è maturata questa aggressione.