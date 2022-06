Ragazzino di 15 anni aggredito in pieno giorno in Darsena a Milano Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito e rapinato da due maggiorenni in pieno giorno in Darsena a Milano.

Foto di repertorio

Paura per un ragazzino di 15 anni nella mattinata di ieri, domenica 19 giugno, in Darsena a Milano. Il giovanissimo è stato avvicinato da due ragazzi maggiorenni, un 19enne algerino e un 25enne, che l'hanno aggredito per rapinarlo. Dopo avergli rubato gli oggetti personali, si sono dati alla fuga.

Quindicenne aggredito e rapinato in pieno giorno in Darsena a Milano

Tutto è successo intorno alle 19 in piazza 24 maggio. Secondo quanto comunicato dalla polizia, intervenuta per soccorrere il 15enne insieme agli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, i due aggressori avrebbero adocchiato la vittima a bordo di un tram. Quando questa è scesa alla fermata interessata, il 19enne e il 25 l'hanno seguito aspettando che si trovasse da solo in una via meno trafficata. A quel punto, hanno accelerato il passo sorprendendolo alle spalle e bloccandolo. Il 15enne è stato quindi costretto a consegnare una collanina e il cellulare dopo un primo tentativo di reazione sedato dai rapinatori con un paio di calci.

Arrestati i due malviventi: non hanno precedenti

Una volta che si sono fatti consegnare gli oggetti personali, si sono dati alla fuga lasciandolo spaventato in mezzo alla strada. Fortunatamente, nei paraggi c'era una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Milano che si è messa immediatamente sulle tracce dei malviventi. Raggiunti poco dopo, sono stati fermati e identificati. Nessuno dei due risulta avere precedenti. Arrestati, sono stati portati in Commissariato a Porta Ticinese. La refurtiva è stata infine restituita al legittimo proprietario.