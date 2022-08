Ragazzina di 17 anni precipita dalla finestra, è intubata in terapia intensiva: si pensa a un suicidio Ricoverata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, la ragazzi è precipitata dalla finestra della sua camerata in Brianza. Si pensa possa aver tentato il suicidio.

Ospedale San Gerardo Monza

In Brianza una ragazzina di 17 anni è precipitata dalla finestra della sua camerata intorno alle 23 di ieri 17 agosto. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ed è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Ora è ricoverata in terapia intensiva, dove è stata intubata per tenerla in vita. Si pensa che l'adolescente possa aver tentato il suicidio.

Diciassettenne precipita dalla finestra in Brianza

Poco dopo le 23 di mercoledì 17 agosto il personale del 118 di Monza è intervenuto sul luogo della tragedia. Una ragazzina di appena 17 anni è precipitata dalla finestra delle sua cameretta, nella casa in Brianza in cui vive con la famiglia.

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate ai sanitari intervenuti, che non hanno potuto fare altro che trasportarla d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Qui è stata ricoverata in codice rossi in rianimazione, dove è stata subito intubata nel disperato tentativo di salvarle la vita.

Tuttavia, da quanto si apprende, le sue condizioni cliniche appaiono ancora disperate: la ragazza, ancora adolescente, sarebbe infatti ancora in pericolo di vita. E l'aspetto più triste è che, probabilmente, la morte era proprio quello che cercava.

Il sospetto di un suicidio

Sul posto sono intervenute anche due volanti della Questura di Monza, che hanno tentato di ricostruire l'accaduto. Un incidente? È stata spinta giù? Purtroppo i sospetti degli agenti presenti sul posto si concentrano sull'ipotesi di un tentativo di suicidio.

La ragazza avrebbe, infatti, potuto aprire volutamente la finestra ed essersi buttata di sotto nel tentativo di farla finita. I familiari sono distrutti dall'accaduto e sconcertati all'idea che questa ipotesi possa corrispondere alla realtà dei fatti.

In tal caso sarà necessario appurare che cosa può aver portato un'adolescente a pensare e poi mettere in pratica un gesto così estremo.