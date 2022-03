Ragazzina di 15 anni abusata in un bed and breakfast, chiesti 9 anni di carcere per un 22enne Un ragazzo di 22 anni rischia nove anni di carcere per aver violentato sessualmente con un complice ancora latitante una ragazzina di 15 anni a Milano.

Foto di repertorio

Il pubblico ministero di Milano Pasquale Addesso ha chiesto la condanna a nove anni di carcere per il 22enne, cittadino gambiano, accusato di abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 15 anni. I fatti risalgono al maggio del 2021, mentre l'arresto dell'imputato era arrivato ad agosto.

Quindicenne violentata in un bed and breakfast, chiesti 9 anni per un 22enne

La giovane si trovava all'interno di un bed and breakfast di Milano per una serata quando, secondo l'accusa, il 22enne insieme ad un complice ancora latitante, avrebbe approfittato sessualmente di lei. L'accusa mossa nei suoi confronti è infatti di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. Dopo il presunto stupro, la ragazza aveva sporto denuncia alla polizia. Gli agenti della Squadra Mobile avevano immediatamente avviato le indagini per risalire all'identità dei due presunti violentatori, arrivando ad arrestarne uno eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari di Milano Manuela Scudieri. Il 22enne è stato mandato a processo con rito abbreviato che gli consente di godere di uno sconto di un terzo della pena. La sentenza è attesa tra una settimana.

La ricostruzione di quanto avvenuto a maggio 2021

Nella ricostruzione operata dagli inquirenti, la quindicenne sarebbe stata accompagnata all'interno del bed and breakfast da un amico il quale si sarebbe immediatamente allontanato senza assistere alle violenze. Una volta rientrato, il ragazzo si sarebbe accorto di quanto successo, trovando l'amica stordita dall'alcol dopo essere stata violentata. Accompagnata alla polizia per sporgere denuncia, la quindicenne ha fatto sapere di avere ricordi confusi a causa dell'assunzione dell'alcol offerto dai due accusati.