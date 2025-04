Ragazzina aggredita da un pitbull nel Bresciano, l’allarme dei vicini: il cane era già stato segnalato

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di ieri, domenica 13 aprile, una ragazzina è stata aggredita da uno dei pitbull che vivono con lei e la madre in uno degli appartamenti all’interno del complesso ex-Reguitti di Agnosine, un comune in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 allertati dai vicini.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la chiamata sarebbe arrivata intorno alle ore 14:00 di ieri pomeriggio. A farla sarebbero stati i vicini di casa della ragazzina che, sentendola chiedere aiuto con del sangue sulla nuca, avrebbero subito chiamato i soccorsi giunti sul posto a bordo di un’ambulanza e di un elisoccorso, insieme ai carabinieri di stanza a Sabbio Chiese, per ricostruire quanto fosse accaduto. Fortunatamente le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto: più che morsi si sarebbe trattato di escoriazioni. La ragazzina è stata comunque ricoverata in via precauzionale al Pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la ragazzina si trovasse in casa da sola al momento dell'aggressione da parte del cane, un pitbull che era già stato segnalato ad Agnosine per la sua aggressività. Saranno i tecnici dell’Ats a stabilire quali misure adottare a riguardo. Questo perché un'ordinanza stabilisce che, in base alla gravità delle lesioni i servizi veterinari possono stabilire le misure di prevenzione da adottare.