Ragazzi tra i 20 e i 25 anni arrestati per violenze, tentati omicidi e rapine nel Bresciano: i video delle risse La Polizia di Brescia sta arrestando alcuni ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni indagati per alcune aggressioni. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio, lesioni, minacce, rissa e violenze private.

La Polizia di Stato di Brescia, su richiesta della Procura, sta arrestando e perquisendo diversi ragazzi tra i 20 e i 25 anni indagati per tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenze private, danneggiamento e altri capi d'accusa in materia di armi.

Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, le operazioni sono state disposte dalla Procura della Repubblica di Brescia, che negli scorsi mesi ha avviato un'indagine in materia di criminalità giovanile. Gli approfondimenti dei magistrati avrebbero ricostruito diversi episodi di aggressioni compiute da ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Non si sa ancora quanti siano i giovani coinvolti e che sono stati sottoposti a misure cautelari in carcere e perquisizioni. I reati contestati sono di tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza private, danneggiamento e in materia di armi.

(Articolo in aggiornamento)