Ragazzi si filmano mentre prendono a sassate una nutria, gli animalisti: “Atto di violenza gratuita” L’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) ha annunciato che il 6 novembre presenterà denuncia contro ignoti per la lapidazione di una nutria avvenuta a Lecco. Gli animalisti ora chiedono aiuto per provare a risalire agli autori della violenza.

A cura di Enrico Spaccini

I frame del video pubblicato da Welcome to Favelas

Due ragazzi sono stati filmati mentre prendono a sassate una nutria nella zona del Bione a Lecco, dove sorge la piazzetta per l’elisoccorso. Il video della violenza contro l'animale è stato pubblicato nel gruppo Telegram Welcome to Favelas e in poche ore è stato condiviso anche dalle associazioni che si battono per i diritti degli animali. Tra queste, l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) che ha annunciato che domani mattina, lunedì 6 luglio presenterà denuncia.

Per il momento si tratta di una denuncia contro ignoti, ma il passaparola per l'identificazione degli autori della violenza è già partito. Il video in questione dura venti secondi, ma si vedono in faccia i due ragazzi che tirano le pietre contro la nutria mentre un terzo filma divertito. "Il povero animale prima si dimena per il dolore e poi cerca di allontanarsi", scrivono gli animalisti di Aidaa, "ricordiamo che sono sempre in aumento i reati contro gli animali compiuti da giovanissimi, nel caso specifico è importante risalire agli autori che hanno poi postato il video in rete e punire questo atto di violenza gratuita contro una nutria al solo fine di raccogliere like sui social, senza rendersi conto che anche la vita di un animale ha valore”.

Anche Enpa, l'Ente nazionale protezione animali, è scesa in campo per questa vicenda. Ancora su Facebook, l'associazione ha condiviso il video cercando tra i follower della sezione di Merate qualcuno che possa aiutarli a identificare gli autori della violenza. "Abbiamo individuato la zona, ora dobbiamo individuare loro", si legge sul post, "chiunque abbia informazioni utili a trovare queste due persone, ci contatti per favore".