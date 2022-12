Ragazze violentate in un’agenzia per modelle: il titolare è stato condannato a 9 anni e mezzo Il titolare di un’agenzia di Gorlago (Bergamo), è stato condannato a nove anni e mezzo per violenza sessuale aggravata nei confronti di due ragazze: una delle due era minorenne.

A cura di Ilaria Quattrone

Era stato accusato di aver violentato due ragazze, di cui una era minorenne e nella mattinata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, è stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione: a finire in carcere è il titolare di un'agenzia per modelle, la Pubblistar di Gorlago (che si trova in provincia di Bergamo ed è ormai chiusa), ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata.

La pubblico ministero Laura Cocucci aveva chiesto otto anni di carcere mentre l'avvocato difensore dell'uomo, Federico Viviani, aveva chiesto l'assoluzione. Il tribunale di Bergamo lo ha invece condannato a nove anni e sei mesi. Sono state però respinte le richieste di risarcimento delle parti civili.

Gli abusi

Gli abusi risalirebbero a luglio 2018: il titolare avrebbe violentato per due notti una aspirante modella, che all'epoca aveva solo sedici anni, che si era fermata a dormire nei locali che erano stati messi a disposizione dall'agenzia stessa. Il 22 agosto, l'adolescente aveva deciso di denunciare l'uomo: il caso era stato già segnalato, come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", dall'ospedale. Il personale aveva visitato la ragazza e notato arrossamenti e dolori alle parti intime.

Solo un anno prima, nel 2017, anche un'altra ragazza – che aveva invece vent'anni – aveva denunciato l'uomo: il 21 novembre era andata in agenzia per un colloquio per fare le pulizie. L'uomo le avrebbe detto di essere carina, le avrebbe fatto indossare un costume e poi molestata.

Per il primo caso, la difesa ha sostenuto che la ragazza e la madre si fossero inventate tutto: avrebbero voluto vendicarsi del fatto che il titolare dell'azienda non avrebbe accettato di inviare gratuitamente alcuni book fotografici della minorenne.