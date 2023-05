Ragazza violentata in centro a Pavia: alcuni passanti intervengono e cacciano l’uomo Un uomo di 33 anni ha molestato una ragazza di 24 anni in pieno centro a Pavia: la ragazza ha urlato richiamando l’attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti in suo soccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Altro caso di violenza sessuale in Lombardia. La scorsa notte in pieno centro a Pavia un uomo di 33 anni si è avvicinato a una ragazza di 24 anni che stava tornando a casa e ha cercato di violentarla. Tutto è accaduto all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica.

Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la giovane ha provato a ribellarsi alle molestie urlando. Le sue urla hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che si sono precipitati a salvare la 24enne. Subito sono state allertate le forze dell'ordine che si sono messe alla ricerca dell'uomo: è stato trovato poco dopo. Ora si trova al carcere di Torre del Gallo a Pavia.