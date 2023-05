Le ragazze che hanno salvato una 24enne da uno stupro in centro a Pavia: “L’aveva già spogliata” Due ragazze sono riuscite a fermare uno stupro ai danni di una 24enne in centro a Pavia. “L’abbiamo sentita urlare”, hanno raccontato. Il 31enne è stato poi arrestato.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Sono state due ragazze le prime a intervenire in soccorso della 24enne che martedì notte è stata aggredita da un 31enne a Pavia . "Gridava disperata ‘aiuto', siamo entrate nella stradina dove abbiamo visto la ragazza semisvestita e l'aggressore con una bottiglia di vetro in mano", ha raccontato una di loro. Grazie al loro intervenuto e alla chiamata al 112, quell'uomo ha dovuto interrompere la violenza e poco dopo è stato arrestato.

"Abbiamo iniziato a urlare anche noi"

Le due ragazze erano appena uscite dal cinema e si stavano incamminando verso piazza della Minerva a recuperare l'auto parcheggiata. Ad un certo punto, poco prima del Tribunale su corso Cavour, hanno sentito le urla.

"Ci siamo fatte coraggio e siamo entrate nella stradina", ha ricordato una delle due. Come riportato dal Corriere della Sera, lì c'era un uomo con una bottiglia di vetro in mano che aveva svestito quasi del tutto una 24enne. "Abbiamo iniziato a urlare anche noi per bloccarlo", spiega la ragazza.

L'arrivo dei carabinieri e della polizia

La strategia ha funzionato, visto che un uomo che era a spasso con il cane e residente in un palazzo della zona è arrivato in loro soccorso. Il 31enne, infatti, nel frattempo si era diretto verso le due ragazze inveendogli contro.

A quel punto, i tre sono riusciti a chiamare il 112 e a portare la ragazza in salvo da una sua amica che la stava aspettando: "Era sotto choc, ma fortunatamente è salva, e sta bene". Poco dopo, sono arrivati carabinieri e agenti di polizia che hanno provveduto a braccare e arrestare l'aggressore. "Una notte da incubo", ricorda la giovane soccorritrice, "sono molto provata e non mi sono ancora ripresa".