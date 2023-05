Fontana premierà Bruno, il 94enne che ha salvato la vicina dallo stupro: “Grande coraggio e senso civico” Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, conferirà un premio a Bruno, l’uomo di 94 anni che ha salvato la vicina di casa da un tentativo di stupro.

A cura di Ilaria Quattrone

Attilio Fontana

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, premierà nei prossimi giorni il signor Bruno: il 94enne ha salvato la vicina di casa, una donna di 43 anni, da un tentativo di stupro. "Con grande coraggio e alto senso civico è intervenuto per salvare la vittima di uno stupro in un appartamento di Milano", scrive il Governatore in un post su Facebook. Fontana ha così deciso di conferirgli un riconoscimento ufficiale "per dirgli grazie anche a nome di tutti i lombardi".

L'aggressione

Il 94enne, originario della provincia di Ragusa, si è trasferito a Milano nel 1958 e ha lavorato come dirigente di un ente privato. Nella mattinata di mercoledì 10 maggio, ha sentito le urla della sua vicina ed è uscito sull'androne. Ha trovato la 43enne con il volto tumefatto che ripeteva "È ancora dentro".

Si scoprirà che la vicina era stata aggredita da un 23enne, un turista con problemi psichici, che l'aveva seguita fino a casa. Il 23enne l'aveva buttata a terra, picchiata con schiaffi e pugni al volto e le aveva strappato la camicetta.

L'intervento del vicino di casa

Bruno non appena ha visto la sua vicina non ci ha pensato due volte: ha preso una pistola scacciacani e l'ha puntata contro l'autore dell'aggressione che appena ha visto l'arma si è spaventato. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il 23enne ancora dentro l'appartamento intento a rovistare. È stato arrestato.

In un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, il 94enne ha raccontato: "Per me la signora è come una sorella, ci conosciamo da tanti anni, i suoi bambini mi chiamano nonno. Qualcosa bisognava fare".