A 94 anni salva la vicina di casa da una di violenza: premiato perché “non è rimasto indifferente” Regione Lombardia ha riconosciuto un premio al signor Bruno, il 94enne che settimana scorsa ha salvato la sua vicina di casa da un tentativo di violenza da parte di uno sconosciuto che l’aveva seguita fin dentro l’appartamento.

A cura di Fabrizio Capecelatro

L'uomo di 94 anni che, lo scorso 11 maggio, ha salvato la vicina di casa da un tentativo di violenza è stato premiato dal presidente di Regione Lombardia. "È un grande esempio che ci restituisce fiducia nel prossimo. Per questo lo ringraziamo anche a nome di tutti i Lombardi!", ha commentato Attilio Fontana.

Salva la vicina di casa da una violenza

Lo scorso 11 maggio un ragazzo di 23 anni si è intrufulato in un palazzo di via Washington a Milano e, dopo essere entrato nel suo appartamento, ha aggredito una donna di 44 anni. Prima l'ha picchiata e derubata, poi ha tentato di violentarla.

"Erano le 14,10, ho parcheggiato la macchina in strada e sono salita in casa, sono andata in cucina per prepararmi un caffè", ha raccontato la donna che ricorda di non aver chiuso la porta a chiave ma non sa se, per errore, potrebbe averla lasciata socchiusa. E comunque non si è accorta che l'uomo la stava seguendo.

Leggi anche Condannato a quattro anni per violenze sessuali su minori: pedofilo finisce in carcere

Poi ha sentito dei rumori, è tornata verso la porta e quel ragazzo "mi ha presa a pugni, sono caduta a terra lui è salito su di me a cavalcioni". L'intento di violentarla, oltre che derubarla era quindi palese, ma fortunatamente è intervenuto il signor Bruno.

Il 94enne ha sentito le urla, ha impugnato la pistola che detiene legalmente per andare a caccia ed è entrato nell'appartamento della sua vicina: "Ho sentito gridare la signora, sono uscito e l’ho vista seduta per terra con la faccia insanguinata che ripeteva: ‘È ancora dentro, è ancora dentro'".

A quel punto ha puntato la pistola contro il 23enne e lo ha tenuto immobilizzato fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine che lo hanno arrestato.

Bruno viene premiato dalla Regione

Questa mattina il signor Bruno è stato premiato dal presidente della Regione: "Oggi ho avuto il piacere di conoscere il Signor Bruno (94 anni!) – ha raccontato Fontana – e complimentarmi con lui per avere salvato la sua vicina da uno stupro. È un uomo determinato, lucido e simpatico. È stato un onore consegnargli il Riconoscimento Speciale di Regione Lombardia".

Sulla targa c'è scritto: "Un uomo che ha scelto di non restare indifferente di fronte ad una richiesta di aiuto. Un grande esempio che ci restituisce fiducia nel prossimo. Per questo lo ringraziamo anche a nome di tutti i Lombardi".