Ragazza vaga confusa sulla tangenziale: si indaga per violenza sessuale Una ragazza di 24 anni è stata trovata con i segni di un’aggressione, sulla Tangenziale di Milano. Non si esclude una violenza sessuale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una ragazza di 24 anni è stata trovata con i segni di un'aggressione, sulla Tangenziale di Milano. Si sta cercando ora di capire cosa sia successo: al momento la 24enne non si ricorda molto. Ha ricordi molto vaghi e frammentati.

Certo al momento è che la donna è stata trovata verso le 8 di oggi sabato 8 ottobre sul raccordo tra l'autostrada A1 e la Tangenziale Est. Subito è stata soccorsa dai medici e paramedici del 118 e dagli agenti della Polizia Stradale. Durante una prima visita i sanitari hanno notato che la ragazza avesse diversi ematomi sul corpo, soprattutto collo, petto e braccia.

Gli agenti l'hanno trovata mentre stava camminando da sola in direzione Sud al lato della strada. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: non escludono un'aggressione a scopo sessuale, c'è il massimo riserbo. La 24enne si trova ora alla Clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in questo genere di casi.