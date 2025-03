Ragazza di 29 anni intossicata per una stufetta difettosa: soccorsa in strada a Pavia

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Una 29enne è stata soccorsa nel centro storico di Pavia per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio nella giornata di oggi, sabato 1 marzo. La ragazza sarebbe riuscita ad abbandonare il suo appartamento dopo aver avvertito i primi sintomi e a chiedere aiuto. Soccorsa dal personale medico della Croce Rossa, è stata trasportata in codice giallo al ponto soccorso del Policlinico San Matteo dove si trova ancora ricoverata sotto osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Erano quasi le 10 del mattino quando la 29enne si è precipitata in strada, in via Mantovani nel centro storico di Pavia, per prendere aria. La ragazza aveva appena abbandonato il suo appartamento perché si era resa conto di avere alcuni sintomi da intossicazione da monossido di carbonio, come mal di testa, vertigini e nausea. La 29enne è riuscita a chiedere aiuto in tempo, prima che potesse riportare conseguenze ben più gravi. Dopo un primo controllo, i sanitari l'hanno trasportata al pronto soccorso, dove è stata dichiarata fuori pericolo ma trattenuta in osservazione.

Nel frattempo, i soccorritori hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'appartamento della 29enne. Le strumentazioni hanno confermato la presenza del gas letale all'interno dell'abitazione e, stando a una prima ricostruzione, potrebbe essere stato sprigionato da una stufetta difettosa. Nelle prossime ore verranno comunque eseguiti ulteriori accertamenti all'interno della casa della 29enne per accertare le cause dell'intossicazione della giovane.