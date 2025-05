Ragazza di 23 anni picchiata dall’ex in strada: salvata dalla vicesindaca e da un consigliere comunale

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Giovedì 29 maggio 2025, intorno alle 22.30, a Valera Fratta, un comune della provincia di Lodi, una ragazza di 23 anni è stata aggredita in mezzo alla strada dall'ex fidanzato. In quello stesso momento e nello stesso luogo, c'erano il capogruppo di maggioranza Gianluca Di Maria e la vicesindaca Flavia Venturini. I due esponenti sono intervenuti e hanno salvato la 23enne.

I due, come hanno raccontato al quotidiano Il Giorno, erano al centro civico con l'amministrazione comunale. Erano infatti impegnati a parlare con i genitori della ristrutturazione della scuola. Al termine, si stavano spostando verso il bar. E proprio mentre stavano camminando, hanno sentito urlare: "Mi sono girato e quest'uomo tirava per i capelli, da dietro, la 23enne", ha raccontato Di Maria.

Subito dopo, l'uomo avrebbe sbattuto per terra la donna e poi avrebbe provato a scappare: "L'ho aiutata, ma lui nel frattempo le aveva rubato le chiavi della macchina e quindi io e un passante, accorso in nostro aiuto, abbiamo cercao di fermarlo, mentre la vicesindaca è rimasta con lei e ha allertato carabinieri e 118".

L'uomo avrebbe provato a scappare con l'automobile, alla quale avrebbe lasciato la portiera aperta. Dopo aver scavalcato un marciapiede ed essere fuggito a folle velocità, ha avuto un incidente ed è stato ricoverato a Parma dove è ancora oggi piantonato dalle forze dell'ordine. Anche la 23enne è stata portata in ospedale e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

"Mi è svenuta tra le braccia. Ora spero che lo denunci", ha proseguito. "Sono sollevata di averla potuta aiutare e rincuorare", ha detto invece la vicesindaca.