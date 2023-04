Ragazza di 21 anni violentata sul treno Milano-Bergamo: c’è un video con il volto dell’aggressore Le telecamere installate nel sottopasso di Porta Garibaldi a Milano avrebbero ripreso il volto dell’uomo che ha violentato una 21enne sul treno.

A cura di Ilaria Quattrone

Ci sarebbe un video in cui è ripreso il volto dell'aggressore che, due giorni fa, ha violentato la ragazza di 21 anni a bordo del treno che collega Varese a Treviglio (Bergamo). Lo stupro sarebbe avvenuto quando il treno era fermo alla stazione di Milano. Sul caso indagano gli agenti della polizia ferroviaria di Treviglio insieme alla Squadra Mobile di Milano che sono coordinati dalla pubblico ministero Rosaria Stagnaro.

Il volto registrato dalle telecamere del sottopasso di Porta Garibaldi

A registrare il volto di quell'uomo sono le telecamere che si trovano nel sottopasso di Porta Garibaldi. In quei frame si vede l'aggressore mentre parla con la ragazza che lo aveva fermato per chiedere informazioni su come raggiungere Bergamo dove vive il fidanzato e dove aveva dimenticato una borsa. L'uomo l'avrebbe poi seguita sul treno e violentata su un vagone tra le 10.26 e le 10.36.

L'identikit dell'aggressore

Pochi secondi prima della violenza, ci sarebbe stato un passeggero che forse avrebbe intuito quanto accaduto e sarebbe andato via. Durante l'abuso, la ragazza avrebbe perso i sensi. Una volta rinvenuta, ha iniziato a urlare e avrebbe sferrato un pugno al volto. Avrebbe poi iniziato a correre e avrebbe trovato un controllore: insieme hanno raggiunto gli agenti della polizia ferroviaria.

L'uomo però era già scappato. Dalle immagini è stato possibile scoprire che l'uomo ha un giubbotto arancione, carnagione scura, avrebbe una 40ina di anni, capelli corti e castani e sarebbe alto circa 1.75 metri. Gli investigatori, come spiegato dal quotidiano Il Corriere della Sera, stanno lavorando anche sui cellulari per reperire informazioni utili.