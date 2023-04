Chiede indicazioni a un uomo e lui la violenta nel treno, la denuncia di una ragazza di 21 anni Una ragazza di 21 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale in un treno per Treviglio. Un uomo di 40 anni, a cui aveva chiesto indicazioni, l’avrebbe afferrata e tirata a sé per poi salirle sopra. L’aggressore è scappato quando la vittima era corsa in cerca del controllore.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una ragazza di 21 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel treno partito da Milano Porta Garibaldi alle 10:26 di questa mattina, mercoledì 5 marzo, con direzione Treviglio. Secondo quanto ha raccontato, si era ritrovata all'interno di uno scompartimento sola con un uomo sui 40 anni. Questo l'avrebbe "tirata verso sé" e "costretta a stendermi con la forza sui sedili, poi mi è salito sopra". Portata al pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio, sarà sentita dalla polizia ferroviaria per formalizzare la denuncia.

Le indicazioni per il treno per Treviglio

La ragazza si trovava alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. A un passante aveva chiesto come raggiungere Bergamo e questo le ha indicato il treno che alle 10:26 sarebbe partito per Treviglio. La 21enen ha deciso di seguire il consiglio di quell'uomo che si è poi ritrovata nello stesso scompartimento del treno, in una tratta molto frequentata dai pendolari.

Quando l'unico altro passeggero che era con loro si è spostato, sarebbe iniziata l'aggressione. "Senza neanche accorgermene, mi ha afferrata e tirata verso di sé", ha raccontato la ragazza, "mi ha costretta a stendermi con la forza sui sedili, poi mi è salito sopra mentre io ero stretta tra il finestrino e un sedile". Poi avrebbe iniziato a baciarla, "in bocca e sul collo", spiega la 21enne, "mi sono sentita le mani addosso dappertutto, avevo i pantaloni abbassati".

La fuga dell'aggressore

Spaventata e sotto shock, avrebbe perso conoscenza durante l'aggressione. Una volta ripresa, "in un momento di lucidità ho urlato più forte che potevo e gli ho sferrato un colpo sotto il mento". Liberatasi dalla presa di quell'uomo, ha iniziato a correre "finché ho trovato il controllore e con lui siamo corsi fino in cima al treno, dove c'era la polizia". Gli agenti, allora, hanno bloccato subito le porte del treno e chiesto l'intervento di un'altra pattuglia. "Ma lui era riuscito a scappare", ha detto la ragazza, "credo tra Forlanini e Porta Vittoria".

L'aggressore, descritto come un uomo sulla quarantina e probabilmente di origine sudamericana, potrebbe essere fuggito nel momento in cui la 21enne si è allontanata per cercare il controllore. La ragazza è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale di Treviglio ancora sotto shock. Sul caso sta indagando la polizia ferroviaria.