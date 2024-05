video suggerito

Ragazzino di 17 anni violentato su un treno: arrestato un 24enne Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale nei confronti di un minore. A bordo di un treno, che era diretto a Lecco, si sarebbe seduto vicino a un 17enne e avrebbe iniziato a chiedere con insistenza di essere toccato nelle parti intime.

A cura di Ilaria Quattrone

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni, con diversi precedenti alle spalle, perché accusato di violenza sessuale nei confronti di un minore. L'episodio contestato sarebbe avvenuto a bordo di un treno che era diretto a Lecco. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, all'altezza della stazione di Calolziocorte, avrebbe approfittato della discesa di alcuni passeggeri per sedersi vicino a un 17enne.

Il 24enne avrebbe iniziato a chiedere con insistenza di essere toccato nelle parti intime. L'adolescente, molto spaventato, avrebbe inizialmente assecondato le sue richieste fino a quando non si sarebbe allontanato con la forza e si sarebbe diretto verso il capotreno per chiedere aiuto. Una volta arrivato alla stazione di Lecco Maggianico, sarebbe sceso dal treno e avrebbe fatto perso le proprie tracce.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco, all’arrivo del convoglio, avrebbero raccolto immediatamente le deposizioni del ragazzo. Hanno poi acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che si trovano a bordo del treno. Attraverso l'analisi di quelle immagini, sarebbero riusciti a identificare in breve tempo l’autore del reato. Dagli approfondimenti è emerso che si trattava di un 24enne, che in passato è stato denunciato in passato per violenza sessuale, maltrattamenti e reati contro il patrimonio.

Un agente della polizia ferroviaria, che si trovava fuori servizio, ha riconosciuto il ragazzo mentre si trovava in metropolitana a Milano. È stato poi portato negli uffici della Polizia Ferroviaria dove è stato riconosciuto dal 17enne. Il 24enne è stato trasferito in carcere di San Vittore.