Ragazza di 19 anni violentata nei bagni di un locale: identificato e denunciato un 23enne Un ragazzo di 23 anni è stato identificato e denunciato con l’accusa di aver violentato una 19enne nei bagni di un locale di Gallarate.

A cura di Ilaria Quattrone

È accusato di aver violentato una ragazza nei bagni di un locale: è successo a Gallarate, comune in provincia di Varese, una settimana fa circa. Grazie alle indagini della polizia è stato possibile risalire all'identità del presunto responsabile. A denunciare quanto era accaduto nella struttura, era stata la stessa ragazza che aveva avvicinato, insieme a un'amica, alcuni poliziotti che si trovavano in zona.

La violenza dentro al bagno del locale

La 19enne è residente fuori città. Si trovava a Gallarate per trascorrere qualche ora insieme alle amiche. In base a quanto raccontato dalla stessa, aveva conosciuto il 23enne poco prima che avvenisse il terribile evento. Avevano scambiato semplicemente qualche chiacchiera. Dopodiché, nel bagno del locale, il ragazzo avrebbe chiuso la porta e l'avrebbe violentata. La ragazza è poi fuggita via: ha raccontato tutto agli addetti alla sicurezza del locale che, invece di chiamare le forze dell'ordine e denunciare il fatto, hanno semplicemente allontanato il presunto responsabile.

Il personale del locale non ha chiamato le forze dell'ordine

Una volta uscite da lì, la 19enne ha avvicinato gli agenti e ha raccontato loro quanto avvenuto. La polizia, coordinata dalla Procura, si è subito attivata: in una settimana è riuscita a identificarlo e denunciarlo. Gli investigatori parallelamente hanno deciso di effettuare degli accertamenti sul locale. La struttura era già stata chiusa per alcuni episodi violenti avvenuti all'interno. Considerata la condotta adottata nei confronti della 19enne, il Questore ha deciso di sospenderne nuovamente la licenza per altri quindici giorni.