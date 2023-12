Ragazza di 15 anni scomparsa nel Bresciano, i genitori: “Non abbiamo notizie di Maram da 4 giorni” Una ragazzina di 16 anni è scomparsa in provincia di Brescia da sabato 16 dicembre. I carabinieri la cercano in tutta la Lombardia: l’ultimo avvistamento a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Maram, una ragazza di sedici anni di Vestone, in provincia di Brescia, è scomparsa da sabato 16 dicembre. Sono quindi ben quattro giorni che i familiari non hanno più sue notizie. Secondo quanto ricostruito finora, era uscita con un'amica e poi doveva prendere la corriera per tornare a casa. Il suo cellulare è stato ritrovato, ma di lei nessuna traccia.

Dopo che i genitori di Maram hanno denunciato la sua scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Vestone, la provincia di Brescia ha immediatamente attivato il piano di ricerca. E infatti i militari hanno immediatamente rintracciato lo smartphone della ragazza, ma di lei nessuna traccia. Alcuni testimoni hanno segnalato di averla vista a Milano.

Si cerca quindi in tutta la Lombardia la ragazzina che da sabato 16 dicembre ha fatto perdere le sue tracce. Secondo la descrizione fornita da chi la conosce, Maram è alta un 1 metro e 62, ha i capelli lisci e neri e gli occhi neri. Al momento dell'ultimo avvistamento secondo i testimoni, indossava una tuta bianca marca Lacoste.

Chiunque dovesse vederla può avvertire le forze dell'ordine, che la stanno cercando ormai da quattro giorni. Intanto i genitori hanno rivolto un appello sui social affinché tutti li aiutino nelle ricerche. L'apprensione per le sorti di Maram è tanta.