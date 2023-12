È stata ritrovata Maram, la studentessa 15enne scomparsa nel Bresciano 10 giorni fa La 15enne scomparsa da Vestone (Brescia) lo scorso 16 dicembre è stata ritrovata. Lo ha comunicato la famiglia che ha assicurato che la ragazzina “sta bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È stata ritrovata Maram, la 15enne che dieci giorni fa era uscita dalla sua casa di Vestone insieme a un'amica (in provincia di Brescia) senza più tornare. A darne notizia nella giornata di Natale è la pagina Facebook di Chi l'ha visto? che aveva diffuso l'appello della famiglia della ragazzina. Sarebbero stati proprio i familiari di Maram ad aver comunicato per primi il ritrovamento della studentessa aggiungendo che "sta bene".

Maram era stata vista l'ultima volta nella mattinata di sabato 16 dicembre, quando era uscita di casa insieme a un'amica. Il cellulare della 15enne di origini marocchine era stato ritrovato in un autobus. La madre della ragazzina aveva provato a telefonarle, ma dall'altra parte della cornetta c'era un'altra ragazza che le aveva detto di aver trovato quel cellulare per caso e che di Maram non c'era traccia.

Così i genitori della studentessa avevano deciso di denunciare la sua scomparsa alla Stazione dei carabinieri locale, i quali avevano subito avviato le ricerche. Da quel giorno sarebbero arrivate diverse segnalazioni agli investigatori. Alcune di queste affermavano di aver visto Maram a Milano, altre che confermavano che la ragazzina fosse ancora in Lombardia.

Attraverso la trasmissione Chi l'ha visto? la famiglia della 15enne aveva lanciato un appello fornendo anche dettagli che potessero aiutare una sua identificazione. Poi, dopo dieci giorni di silenzi e di ricerche estese per tutta la regione, in Valsabbia e sul Garda, il 25 dicembre è arrivata la notizia del suo ritrovamento. Nella tarda mattinata di Natale, infatti, la famiglia della 15enne ha fatto sapere che la ragazzina è stata ritrovata e che le sue condizioni di salute sono buone.