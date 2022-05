Radio Italia Live 2022 a Milano: orari metro e linee deviate per il concerto il 21 maggio Sabato 20 maggio 2022 a Milano si svolgerà un concerto in piazza Duomo in occasione del quarantesimo anniversario di Radio Italia. Atm ha previsto un piano ad hoc: ecco quali metro e bus devieranno.

A cura di Ilaria Quattrone

Grande attesa per il concerto che si svolgerà sabato 21 maggio in piazza Duomo a Milano in occasione del quarantesimo compleanno di Radio Italia. Per questo grande evento saranno previsti moltissimi artisti e migliaia di persone. E proprio per questo motivo che l'Azienda dei trasporti milanesi (Atm), per sopperire a eventuali disagi, ha pensato a un piano per gli spostamenti ad hoc. In particolare modo, la stazione della metro Duomo verrà chiusa dalle ore 14 mentre la M1 (linea rossa) e la M3 (linea gialla) resteranno aperte fino a tarda notte.

M1 (rossa) e M3 (gialla) aperte fino a tarda notte: gli orari delle metro sabato 21 maggio

Ci si aspetta una grande partecipazione al concerto di Radio Italia: Atm ha quindi scelto di potenziare le linee M1 e M3 che chiuderanno più tardi. I treni della M1, per esempio, faranno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. Gli ultimi treni partiranno dalle stazioni del centro attorno alle 1.10. Di seguito tutti gli altri orari:



Per la M1:

i treni dal centro per Rho Fieramilano ore 00:13

dal centro per Bisceglie ore 1:10

dal centro per Molino Dorino ore 1:20

dal centro per Sesto FS ore 1:13

Per la M3:

dal centro per Comasina ore 1:10

dal centro per San Donato ore 1:11

Linee tram deviate a Milano per il concerto di Radio Italia 2022

Dalle ore 13 saranno deviati i tram delle linee 2,3, 12, 14, 16 e 19. I mezzi potrebbero subire dei rallentamenti ciò significa che i cittadini dovranno considerare maggiori tempi di percorrenza e attese più lunghe del solito alle fermate. Il tram 2 devierà tra Corso Colombo e via Farini: passerà da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione M1, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Pagano, Arco della Pace, corso Sempione, via Procaccini e Monumentale M5. Non si fermerà invece in corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo, Cordusio, Lanza e viale Montello. Il tram 3 farà servizio tra Gratosoglio e piazza 24 maggio, non passerà invece da corso di Porta Ticinese, via Torino e Duomo. Il tram 12 farà servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non si fermerà invece a Cordusio e Duomo.

Il tram 4 passerà nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non farà servizio da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio. Il tram 16 farà servizio nelle tratte San Siro M5-Duomo (via Cantù) e Monte Velino-Missori M3 mentre il tram 19 non farà servizio nelle fermate tra piazza Virgilio e largo Augusto, ma sarà attivo tra Lambrate-largo Augusto dove poi svolterà e terminerà in Fontana (con linea 27) e tra Castelli-piazza Virgilio dove poi devierà fino a Cairoli M1 passando da Cadorna.

La mappa dei bus notturni attivi a Milano il 21 maggio

Dopo la chiusura delle metro così come accade ogni sabato sera, Atm attiverà i bus sostitutivi insieme alle altre linee notturne. Per le tratte Quartiere degli Olmi-Bisceglie-Cairoli e Sesto 1 Maggio-Molino Dorino sarà attiva la linea NM1 che però non farà servizio nella tratta extraurbana della M1 Molino Dorino – Pero – RhoFieramilano. Sarà anche attiva la linea NM2 che fa servizio tra le stazioni di Casina Gobba e Piazza Abbiategrasso. Questa linea non serve le stazioni di Assago, Cologno e le tratte tra Gobba-Gessate. La Linea NM3 sostituisce il servizio della metro tra San Donato e Comasina. Rimangono in servizio poi il Filobus 90/91, la N25 e N26 tra Centrale e Cadorna e ancora:

N15 Gratosoglio – Duomo M1 M3

N24 Vigentino – Duomo M1 M3

N27 Viale Ungheria – Duomo M1 M3

N42 Bicocca – Centrale FS M2 M3

N50 Lorenteggio – Cairoli M1

N54 Lambrate FS M2 – Duomo M1 M3

N57 Quarto Oggiaro – Cairoli M1

N80 Quinto Romano – De Angeli M1

N94 Porta Volta – Cadorna FN M1 M2.

Radio Italia Live 2022 al Duomo di Milano, la mappa dei parcheggi

Per chi invece volesse usufruire dei parcheggi, quelli di Molino Dorino, Lampugnano, Bisceglie, Maciachini e San Donato prolungheranno l’orario di apertura fino alle 2 di notte. Per le persone con invalidità o disabilità, i parcheggi sono riservati e la sosta è gratuita.

Di seguito l'elenco dei parcheggi disponibili: