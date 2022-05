In 20.000 in Duomo per Radio Italia Live: in 200 accusano malori, momenti di tensione con la polizia Nella festa generale di Radio Italia Live a tre anni dall’ultima edizione ci sono stati anche momenti di agitazione.

Ieri sera in Duomo erano in 20.000 ad assistere al concerto di Radio Italia Live più altri 15.000 fuori dalle recinzioni con cui è stata perimetrata la piazza. Lo spettacolo messo in piedi dalla radio in occasione dei suoi 40 anni ha visto susseguirsi sul palco Elisa, Blanco, Ultimo, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari, tra gli altri. Assente, invece, Marracash, che dopo aver fatto soundcheck e interviste varie ha dato forfait a causa di "problemi tecnici di Radio Italia".

Più di 200 i malori per il caldo

Nella festa generale del concerto gratuito a tre anni dall'ultima edizione, ci sono stati però anche momenti di agitazione. Tra il pubblico, infatti, sono stati diversi i malori registrati dal 118 regionale mentre le forze dell'ordine hanno dovuto tenere a bada alcuni facinorosi con cui sono stati condivisi momenti di tensione. Gli interventi del personale sanitario per soccorrere gli oltre 200 che hanno accusato malori per via del caldo si sono ripetuti per tutto il corso della serata. Fortunatamente, solo sei di loro hanno necessitato di controlli ulteriori con un trasferimento in pronto soccorso.

Scontri tra fan e polizia

In più, come si legge in una nota diramata dalla Questura di Milano, "le circa 15mila persone rimaste nelle adiacenze della piazza sono state invitate più volte ad allontanarsi dalle Forze dell'Ordine e, in un paio di occasioni, si sono verificati momenti di pressione sulle transenne disposte nei pressi dei varchi". Gli agenti di polizia hanno inoltre rintracciato una ragazza di 14 anni di Perugia data per scomparsa dalla mattina. La giovane si trovava a Milano insieme ad un 24enne per assistere al concerto.