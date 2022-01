Quirinale, il delegato lombardo dei Cinque stelle Violi: “Non voterò mai Berlusconi” I tre delegati lombardi che prenderanno parte all’elezione del Presidente della Repubblica sono il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Consigliere Segretario Dario Violi. Quest’ultimo a Fanpage.it precisa: “Mai voterò Berlusconi”.

A cura di Giorgia Venturini

Da pagina Facebook del Consiglio regionale della Lombardia

È tempo di fare ipotesi, di confermare e smentire i primi nomi candidati al Quirinale. Ed è il tempo anche nelle singole regioni di nominare i delegati. In Lombardia i tre elettori regionali che si presenteranno in Parlamento in seduta comune per eleggere il successore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 24 gennaio sono il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il consigliere del Movimento 5 Stelle Dario Violi. Quest'ultimo ha superato in fatto di numeri il candidato del Partito Democratico Fabio Pizzul, fermo a 17 voti in confronti ai 22 raccolti dal candidato pentastellato. Ed è già subito polemica.

Pd: Il delegato M5s scelto dalla maggioranza

A poche ore dall'elezioni dei tre candidati il gruppo Pd in Regione ha tenuto a precisare in una nota: "Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno scelto un esponente del Movimento 5 stelle. Il delegato delle opposizioni per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è stato scelto dal centrodestra. L’interferenza della maggioranza nelle dinamiche dell’opposizione è un fatto grave". E poi ha aggiunto: "Questi sono fatti politici che hanno un senso chiaro e hanno a che fare con l’obiettivo di Forza Italia di far eleggere Silvio Berlusconi come prossimo capo dello Stato. Noi rimaniamo convinti che la chiarezza e la coerenza paghino sempre. Prendiamo atto che siamo l’unica opposizione vera in Regione Lombardia".

Violi: Anche per la mia storia personale non voterò mai Berlusconi

Sulle parole dei democratici interviene il consigliere Violi, intervistato da Fanpage.it: "Anche loro hanno preso voti della maggioranza. Il partito democratico ha fatto un tavolo su queste votazioni prima delle feste e lo ha fatto senza chiamare in causa noi, quindi non sono saltati accordi. Sapevano della mia candidature". E se al consigliere chiedi se voterà Silvio Berlusconi lui risponde così: "Berlusconi non è un nome che il Movimento 5 Stella prenderà in considerazione. Abbiamo una storia politica leggermente diversa. Abbiamo anche un posizionamento politico che sta dall'altra parte. Mi sembra fantascienza". E poi ribadisce: "Anche solo per la mia storia persona, indipendentemente dal Movimento, non succederà mai che io voti Berlusconi". A Fanpage.it il consigliere ha fatto sapere che Giuseppe Conte, a capo del Movimento Cinque Stelle, lo ha chiamato per le congratulazioni: tutti i candidati M5s si riuniranno settimana prossima a Roma per iniziare a il nome del candidato che appoggeranno.