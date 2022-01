In Lombardia cinque milioni di cittadini hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid In Lombardia sono state somministrate cinque milioni di terze dosi del vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato Letizia Moratti.

Lo ha annunciato, soddisfatta, l'assessore al Welfare e vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. In Lombardia sono state somministrate cinque milioni di terze dosi del vaccino contro il Covid-19. Il dato, spiega la Moratti sui social, "è pari al 62 per cento degli aderenti al ciclo primario. Aumentano poi anche le somministrazioni delle prime dosi, specialmente per quanto riguarda gli over 50 per cui è scattato l'obbligo.

Modificare la prenotazione della terza dose in Lombardia è più semplice da oggi

A proposito di terza dose, da oggi i cittadini lombardi possono cambiare la data di prenotazione per la terza somministrazione in modo più facile. Per modificare l'appuntamento, infatti, basterà collegarsi al portale di Poste Italiane, che gestisce le prenotazioni, cliccando sulla nuova funzione che consente di farlo in maniera automatica a differenza di quanto previsto fino a ieri. Più precisamente, sul portale di Poste da oggi si può variare la data del proprio appuntamento verificando in diretta le disponibilità ancor prima di cancellare la vecchia prenotazione.

Come modificare la prenotazione della terza dose in Lombardia

Per farlo, basta entrare con i propri dati nella pagina di conferma della prenotazione e seguire le indicazioni fornite dal sito. Tale modifica dell'iter di prenotazione/cancellazione della terza dose rende più facile la vita ai cittadini. Inoltre, come già introdotto dallo scorso 12 gennaio, si può fissare il proprio appuntamento per ricevere la terza dose del vaccino contro il Covid scegliendo l'hub vaccinale più vicino in base alla data oppure in base alla disponibilità nei vari centri vaccinali dislocati su tutto il territorio e rientranti sotto i vari Cap.