Quattro incidenti in due ore, chiude la A21 per una notte: sarà abbattuto un cavalcavia danneggiato In 2 ore si sono verificati 4 incidenti nel tratto pavese dell’autostrada A21. Nel primo di questi è rimasto danneggiato un cavalcavia che sarà abbattuto nella notte. Il tratto tra Broni e Casteggio rimarrà chiuso almeno fino alle 10 di martedì 18 luglio.

A cura di Enrico Spaccini

A partire dalle 12:30 di oggi, lunedì 17 luglio, si sono verificati in poche ore quattro incidenti nel tratto pavese dell'autostrada A21 che collega Torino con Piacenza, con almeno tre feriti. Nel primo schianto è rimasto gravemente danneggiato anche il puntone del cavalcavia numero 111, tra Broni e Casteggio. Satap (la Società autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.) ha fatto sapere che il tratto pavese dell'autostrada rimarrà chiuso almeno fino alle 10 di martedì 18 luglio per consentire le operazioni di demolizione del cavalcavia danneggiato.

Il primo tamponamento e il danneggiamento del cavalcavia

Il primo incidente ha avuto luogo nel tratto della A21 compreso tra Stradella e Broni, in direzione Piacenza. Intorno alle 12:30, due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Uno dei camionisti è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco.

Uno dei due mezzi pesanti, invece, è finito fuori strada schiantandosi contro il puntone del cavalcavia. Le lesioni riportate dalla struttura sono state così gravi, da obbligare Satap alla demolizione. Sul posto sono intervenute anche le squadre di emergenza della concessionaria, la polizia stradale e i consulenti tecnici.

Leggi anche Turista 18enne denuncia di essere stata violentata in un locale sul lungolago di Como, indaga la polizia

Gli altri incidenti

Nemmeno un'ora più tardi, proprio sulla coda che si era formata per il primo schianto, si è verificato un altro incidente. All'altezza di Verretto, intorno alle 13:20, anche in questo caso è rimasto coinvolto un tir e il conducente è stato portato via in codice rosso.

Due chilometri più avanti, invece, un altro camion è finito contro il guard rail parrebbe in maniera autonoma. In questo caso, l'uomo alla guida è rimasto illeso. L'ultimo incidente, infine, si è verificato all'altezza di Ripaldina, questa volta in direzione Torino.