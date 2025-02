video suggerito

Quanto costa un appartamento a Porta Nuova, il quartiere di Milano dove ha preso casa il pilota di F1 Lewis Hamilton Per il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton si avvicina il debutto in Ferrari, previsto per il prossimo marzo. In preparazione, il campione sta studiando italiano e ha comprato casa a Milano, nel quartiere di Porta Nuova. Un bilocale qui può arrivare a costare anche 418mila euro.

Firmare un contratto, salutare gli amici, trasferirsi, comprare una nuova casa. Tutto è pronto per il grande passo: il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari non è mai stato così vicino. Il campione comincerà a correre per la scuderia rossa a partire dal mondiale 2025, al via dal 16 marzo a Melbourne, in Australia. Ma i preparativi sono iniziati da tempo: il pilota ha cominciato a studiare l'italiano e da qualche mese cerca casa nella penisola. Le ville emiliane, però, scelte per restare vicino alla sede della Ferrari a Maranello, non l'hanno convinto. Hamilton, che Forbes colloca al secondo posto tra i piloti più pagati della Formula 1 con un guadagno di 55 milioni di dollari all'anno, ha preferito investire nel quartiere più moderno di Milano: Porta Nuova.

Come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, negli ultimi giorni Hamilton ha soggiornato a Fiorano nel motorhome Mercedes, a cui però è stato oscurato il logo perché il circuito Ferrari autorizza l'accesso solo ai veicoli del Gruppo Stellantis. Il pilota inglese sette volte campione del mondo sarebbe ora pronto per il trasferimento definitivo nel capoluogo lombardo, dove lo aspetta la sua nuova abitazione in Porta Nuova. Ma quanto potrebbe aver pagato Hamilton per una casa in questa zona?

Stando alle ultime rilevazioni di Immobiliare.it, un'abitazione in via Melchiorre Gioia, proprio vicino ai bastioni di Porta Nuova, costa in media 6.963 euro al metro quadro. Ciò significa che per acquistare un bilocale di medie dimensioni, sui 60 metri quadri, servirebbero quasi 418mila euro. In zona costano cari anche gli affitti: 23,03 euro mensili al metro quadro contro la media cittadina di 22,52 euro. Lo stesso appartamento costerebbe quindi circa 1.380 euro al mese.