Quando si paga la Tari a Milano nel 2024 e come cambiano le scadenze per la tassa sui rifiuti Il pagamento della Tari 2024 a Milano si effettuerà con due versamenti semestrali. La prima rata avrà scadenza a giugno e luglio, mentre la seconda a dicembre e gennaio 2025.

A cura di Enrico Spaccini

I mezzi per la raccolta rifiuti Amsa (foto da LaPresse)

Per il pagamento della Tari 2024 a Milano c'è una novità. A partire da quest'anno, infatti, ci saranno due versamenti semestrali per tutti: il primo acconto è fissato tra giugno e luglio, mentre il secondo tra dicembre e gennaio. Nel 2023, invece, il cittadino poteva scegliere se pagare in un'unica soluzione o in due rate: la data unica aveva scadenza il 22 dicembre, mentre le due date con scadenza il 6 dicembre 2023 e il 31 gennaio 2024.

Le nuove scadenze per il pagamento della Tari a Milano nel 2024

Il Consiglio comunale, approvando la delibera proposta dall'assessore al Bilancio e patrimonio Emmanuel Conte, ha modificato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti del Comune di Milano e ha stabilito che l'acconto sia calcolato applicando il 60 per cento delle tariffe vigenti nell'anno precedente.

In questo modo si garantisce all'utente la possibilità di pagare in due rate a scadenza semestrale. La prima è fissata per giugno e luglio 2024, mentre la seconda per dicembre 2024 e gennaio 2025.

Come cambia la tassa sui rifiuti a Milano nel 2024

La quota del 60 per cento proposta e approvata dalla giunta comunale risulta inferiore a quella decisa in altre grandi città, le quali, infatti, hanno previsto una prima rata che si attesta tra il 65 e il 75 per cento calcolato in base alle tariffe dell'anno precedente. I cittadini milanesi hanno già a disposizione la possibilità di aderire all'invio in formato digitale del bollettino Tari a un indirizzo mail e provvedere al versamento tramite l’addebito bancario.

"Prosegue la semplificazione a favore dei cittadini e delle cittadine", ha commentato l'assessore Conte, "uno dei primi strumenti per migliorare il rapporto dei contribuenti con la Pubblica Amministrazione che va perseguita sia agevolando la possibilità di rateizzare i pagamenti, sia rafforzando le soluzioni offerte dalla trasformazione digitale".