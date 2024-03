La Corte dei Conti indaga per abusi urbanistici sul Comune di Milano È stata aperta un’istruttoria per presunto danno erariale dopo le inchieste sulle nuove costruzioni fatte passare per ristrutturazioni a Milano. Da accertare il mancato versamento e aggiornamento degli oneri di urbanizzazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Le Park Tower di via Crescenzago a Milano (foto Devero Costruzioni)

La Procura Regionale della Corte dei conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria per presunto danno erariale nei confronti del comune di Milano. Sotto la lente di ingrandimento ci sono gli interventi urbanistici, su cui indaga già la Procura (come nel caso delle Park Towers di via Crescenzago, dopo quello che ha coinvolto la Torre Milano al quartiere Maggiolina), che sarebbero stati fatti passare come ristrutturazioni anche se si trattava di nuove costruzioni.

Lo ha reso noto giovedì pomeriggio il procuratore regionale Paolo Evangelista nella conferenza stampa alla vigilia della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024. L'ipotesi del danno erariale, secondo quanto dichiarato dal procuratore, deriverebbe dal fatto che siano stati applicati gli oneri di urbanizzazione riferiti alla ristrutturazione di edifici già esistenti per quelle che sarebbero invece nuove costruzioni, che avrebbero avuto un costo maggiore a carico delle imprese.

Sotto la lente dei magistrati c’è anche il mancato aggiornamento, per anni e anni, degli oneri di urbanizzazione, soldi che i privati devono pagare al Comune per avviare i cantieri. Secondo la Corte dei Conti infatti "il Comune di Milano non avrebbe aggiornato gli oneri di urbanizzazione: a Milano sono fermi al 2013-2014, mentre la legge regionale prevede che vengano aggiornati con cadenza triennale. Questo è il tema di discussione. Sul piano astratto il problema è che, non riscuotere questi oneri, è un danno erariale per la pubblica amministrazione".

