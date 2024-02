A Milano un bilancio per i giovani, Cucchiara (Europa Verde): “Strumento per tutelare le future generazioni” Il consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno che permetterà di istituire il bilancio intergenerazionale, dedicato ai giovani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il Comune di Milano ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna ad avere un bilancio intergenerazionale, cioè dedicato ai giovani. Nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio, il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno collegato al bilancio. A presentarlo è stata la consigliera di Europa Verde Francesca Cucchiara insieme al consigliere del Partito democratico Valerio Pedroni.

Ha ricevuto 28 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario. Si tratta di un documento concordato con le associazioni giovanili che darà vita a un percorso partecipativo. L'obiettivo è quello di pianificare le politiche del Comune affinché, quantificando gli impatti, siano rispettati gli interessi delle future generazioni. Sarà inoltre richiesto che gli atti dell'Amministrazione considerino gli effetti sui giovani – che saranno coinvolti in modo attivo nelle politiche pubbliche – soprattutto quando si tratta di piani pluriennali.

"Oltre al fatto che oggi le risorse per le politiche giovanili sono effettivamente troppo poche, va detto che le politiche che interessano i giovani non sono solo quelle prettamente "giovanili" C'è il tema casa o del consumo di suolo. In quest'ultimo caso, per esempio, se non sarà posto un freno alla cementificazione chi ne soffrirà saranno soprattutto le nuove generazioni che si troveranno a vivere in città soffocanti", ha affermato Cucchiara a Fanpage.it.

"La politica, tendenzialmente, ha sempre una visione di breve termine, per questo serve uno strumento che, oltre a rendicontare in modo più chiaro quanto l'Amministrazione spende per i giovani, ci permetta di capire quante risorse sono allocate sulle missioni e gli obiettivi che più impattano sulle future generazioni".