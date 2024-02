Quando migliorerà la situazione dello smog a Milano e in Lombardia Secondo le previsioni di Arpa Lombardia si potrà tornare a respirare a partire da giovedì 22 febbraio, grazie ai venti e alle perturbazioni che coinvolgeranno l’area di Milano e Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Restano ancora pesantemente sopra il limite i valori delle polveri sottili in Lombardia dove, come misura antismog, in nove province della regione (tra cui Milano) è in vigore da oggi il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante le ore diurne. Sono insomma giorni di inquinamento alle stelle, con quattro giorni consecutivi di PM10 nell'aria di Milano città al doppio del limite consentito per legge (100 µg/m³, valore limite 50 µg/m³) a tutela della salute dei cittadini.

Una situazione destinata a restare pressoché invariata per le giornate di oggi martedì 20 febbraio e domani mercoledì 21 febbraio, a causa del permanere dell'alta pressione. Ma l‘accumulo di inquinanti di questa ultima settimana, forse, potrebbe presto diradarsi: secondo le previsioni meteo di Arpa Lombardia, infatti, si potrà tornare a respirare a partire da giovedì 22 febbraio, grazie ai venti e alle perturbazioni che coinvolgeranno l'area di Milano e della Lombardia soprattutto nella giornata di venerdì 23 febbraio.

Secondo gli ultimi dati disponibili diffusi recentemente da Arpa, in queste recenti giornate di febbraio il PM10 si attestato purtroppo ben al di sopra dei valori di riferimento della soglia di sicurezza dei 50 microgrammi per metro cubo: il dato registrato nei giorni scorsi tra le centraline di Milano e provincia va da un minimo di 73 a un massimo di 122, a Monza e Brianza arriva a 111, a Como 78, a Lecco 100, a Varese 94.