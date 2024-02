Dove sono le centraline che monitorano la qualità dell’aria a Milano e quali sono le aree più inquinate Ci sono 8 stazioni fisse di Arpa Lombardia nella Città Metropolitana di Milano in grado di rilevare la concentrazione di Pm10. Altre 5 possono, invece, controllare le inquinanti Pm2,5. I dati più allarmanti di febbraio sono arrivati da via Senato e Sesto San Giovanni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Le zone più inquinate della Lombardia (fonte: Arpa Lombardia)

Sono 83 le stazioni fisse di Arpa Lombardia che costituiscono la rete di rilevamento della qualità dell’aria nella regione. Attraverso analizzatori automatici, le centraline riescono a fornire continuamente i dati fondamentali per la valutazione dell'inquinamento e la conseguente introduzione, quando necessario, delle misure antismog. Gli strumenti di Arpa possono rilevare diversi inquinanti: nella Città Metropolitana di Milano otto riescono a misurare la concentrazione di Pm10 e cinque di Pm2,5. Tra queste, quelle che hanno riportato i dati più allarmanti tra il 18 e il 19 febbraio sono quelle di Milano Senato e Sesto San Giovanni.

La centralina che ha rilevato la più alta concentrazione di Pm10

Le stazioni fisse di Arpa Lombardia nel territorio della Città Metropolitana di Milano per il rilevamento di Pm10 (fonte: Arpa Lombardia)

Le ultime misurazioni relative alla concentrazione degli inquinanti Pm10 all'interno del territorio della Città Metropolitana di Milano sono state raccolte nella giornata di ieri, 19 febbraio, quando Regione Lombardia ha annunciato l'introduzione delle misure antismog di Primo Livello. La stazione che ha riportato il dato più preoccupante è quella di Milano Senato. Con i suoi 136 microgrammi per metro cubo di media giornaliera rilevati il 18 febbraio ha stabilito un nuovo record per la città nel 2024. Anche il 19 febbraio quella di via Senato è stata la zona con la concentrazione di Pm10 più alta della provincia, con 122 microgrammi per metro cubo.

Alla seconda posizione di questa classifica troviamo al 19 febbraio la stazione di Limito Pioltello con 112 microgrammi per metro cubo (il 18 febbraio erano 118) e sull'ultimo gradino del podio Milano Pascal Città Studi con 111 microgrammi per metro cubo (il giorno precedente erano 102). A seguire troviamo la centralina di Milano Marche con 109 microgrammi per metro cubo (119), Magenta con 104 microgrammi per metro cubo (111), Milano Verziere con 99 microgrammi per metro cubo (110) e Turbigo con 73 microgrammi per metro cubo (77).

La più alta concentrazione di Pm2,5 rilevata a Sesto San Giovanni

Le stazioni fisse di Arpa Lombardia nel territorio della Città Metropolitana di Milano per il rilevamento di Pm2,5 (fonte: Arpa Lombardia)

Per quanto riguarda le polveri Pm2,5, è la stazione fissa a Sesto San Giovanni ad aver rilevato i valori più alti: 90 microgrammi per metro cubo di media per il 19 febbraio (il 18 febbraio erano 91). Subito dopo c'è Milano Marche con 83 microgrammi per metro cubo (92) e Milano Pascal Città Studi con 82 microgrammi per metro cubo (83).

Non molto staccata la stazione di Milano Senato con 80 microgrammi per metro cubo (il 18, però, erano 118) e, infine, Turbigo con 63 microgrammi per metro cubo (56).