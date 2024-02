Fino a quando ci sarà il blocco del traffico per l’inquinamento a Milano Restano ancora pesantemente sopra il limite i valori delle polveri sottili in Lombardia dove, come misura antismog, in nove province della regione (tra cui Milano) è in vigore da martedì 20 febbraio il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante le ore diurne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Sono scattate le limitazioni anti-smog di primo livello contro l'emergenza aria inquinata. Da ieri, martedì 20 febbraio, è attivo in città e in quasi tutte le province della Lombardia (Monza e Brianza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia, oltre al territorio compreso nella Città Metropolitana di Milano) un vero e proprio blocco del traffico per i veicoli più inquinanti (oltre alle limitazioni previste per i riscaldamenti e alcuni divieti per l'agricoltura). Ma non solo.

Il blocco del traffico e le misure anti-smog

Ecco quali sono le limitazioni anti-inquinamento previste da Regione Lombardia, rese indispensabili (anche se non certo sufficienti) dagli alti valori di concentrazione di PM10 e PM2.5 nell'aria, che anche oggi hanno superato la soglia massima consentita per la tutela della salute umana: per il settimo giorno consecutivo, stando ai dati raccolti dall'agenzia Arpa Lombardia, la concentrazione di polveri sottili nell’aria a Milano e in gran parte della Lombardia ha superato addirittura di oltre il doppio il limite critico previsto per legge.

Blocco delle vetture Euro 0-1 di tutte le alimentazioni, incluso il gas e delle diesel Euro 2-3-4, dalle 7:30 alle 19:30 (per i comuni con più di 30mila abitanti e gli altri che decidono di aderire volontariamente)

Euro 0-1 di tutte le alimentazioni, incluso il gas e delle diesel Euro 2-3-4, dalle 7:30 alle 19:30 (per i comuni con più di 30mila abitanti e gli altri che decidono di aderire volontariamente) Sosta con motore acceso per tutti i veicoli

per tutti i veicoli Utilizzo dei generatori a legna per il riscaldamento domestico

per il riscaldamento domestico Accensione falò, barbecue e fuochi d'artificio

Spandimento degli effluenti di allevamento , delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione

, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione Temperatura superiore ai 19 gradi centigradi nelle abitazioni e nei negozi

Fino a quando saranno in vigore le limitazioni in Lombardia

La situazione, che secondo Arpa è sì grave ma pur sempre "in linea con la media del periodo", è destinata a risolversi in parte tra giovedì 22 febbraio e venerdì 23 febbraio grazie all'arrivo di una perturbazione meteorologica sulla pianura padana. Vento e pioggia serviranno insomma a "spazzare" un po' via la nube grigia che da una settimana soffoca Milano e la Lombardia, facendo così anche cessare l'attuazione delle misure di primo livello contro l'inquinamento.