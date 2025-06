video suggerito

Quando e dove apre il ristorante dei figli di Iginio Massari a Milano: il menu fisso a pranzo costa 20 euro Da Cardinale a Milano un risotto costa 14 euro, i dolci (realizzati con le ricette di Iginio Massari) 8 euro. La specialità del locale fondato da Debora e Nicola Massari? Il manzo all'olio con patate (18 euro) come da tradizione bresciana.

Si chiama Cardinale il ristorante nato in via Freguglia a Milano, a pochi passi dal Tribunale dalla mente dei fratelli Debora e Nicola Massari (già amministratori delegati della Iginio Massari Alta Pasticceria) dopo Fermento a Brescia. Si tratta di un bistrot di alta gastronomia, dagli arredi contemporanei e soprattutto dai prezzi accessibili, pensato dagli eredi del re dei dolci per pranzi di lavoro rapidi e cene leggere.

Quanto costa mangiare da Cardinale a Milano

Sì, perché da Cardinale a Milano un antipasto costa da 9 a 14 euro, i primi piatti e le insalatone, in media, vengono sui 14 euro. E ancora i piatti di carne vengono venduti a circa 16/18 euro, il pesce in media sui 20 euro, gli hamburger dai 15 ai 18 euro. I dolci, invece, costano tutti 8 euro. E, addirittura, al centro della proposta culinaria dei fratelli Massari c'è il menu ASAP (As Soon As Possible) a 20 euro: un pranzo veloce ma curato, pensato per il pubblico business di uffici, studi legali, impiegati e professionisti, con piatti del giorno che variano quotidianamente e ritmi sostenuti.

Il menu di Cardinale, il ristorante di Debora e Nicola Massari a Milano

Ma cosa si mangia alla tavola di Debora e Nicola Massari, dove un pasto gourmet e completo (antipasto, primo, secondo) costa poco più di 40 euro? Si parte da stuzzichini e piatti della tradizione come la tartare di manzo (10,50 euro), il vitello tonnato (12 euro), fiori di zucca fritti o salvia fritta e borragine (8 euro), gazpacho (9 €) e tartare di salmone (13 euro) con patatine fritte (6 euro).

Si prosegue con i primi, tra mezze maniche alla carbonara ai tre pepi (14,50 euro), mezze maniche cacio e pepe (13,50 euro) e mezze maniche alla bolognese (14,50 euro). A trionfare, però, sono i risotti (tutti a 14 euro) ai gusti zafferano, parmigiana, asparagi, formaggi di montagna e Barolo. Seguono i secondi come il vitello fondente (18 euro) e la coscia di pollo al limone (16 euro),il rollè di tacchino (16,80 €), il petto di pollo confit (16,80 €), le costine di maiale BBQ (18 €) e quello che è dichiaratamente la specialità della casa, il manzo all'olio realizzato con carne di Scottona e servito con patate al forno (18€) come da tradizione bresciana.

La parte dedicata alla pasticceria, infine, non può certo mancare, rigorosamente realizzata con le ricette di papà Iginio. I piatti forti (tutti a 8 euro a porzione) sono la cheescake, la torta di rose, la sbrisolona lombarda e la millefoglie. La ciliegina sulla torta? La colazione con i dolci targati Iginio Massari Alta Pasticceria, che prevede croissant in varie versioni, pancake, yogurt con scorze di agrumi e granola, omelette, croque monsieur, uova strapazzate con guanciale croccante.