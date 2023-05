Punta la pistola e ruba una Porsche, poi si ferma al bar per l’aperitivo: arrestato dopo mezzora Il ladro, 21 anni, è entrato in azione in pieno centro a Brescia: dopo aver puntato la pistola contro un 61enne alla guida di una Porsche Carrera, si è fatto consegnare contanti e chiavi della macchina. Per essere poi fermato dopo neanche mezzora al bancone di un bar, mentre si gustava un drink.

Un modello di Porsche

La macchina del desiderio. Lo è evidentemente anche per il ladro che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 maggio, ha minacciato con la pistola e successivamente derubato un 61enne alla guida di una Porsche: fuggito via rombando con l'automobile da centinaia di migliaia di euro, è stato però individuato dalle forze dell'ordine dopo neanche mezzora. Dove? Dentro un bar della zona, dove si era fermato subito dopo il furto per bere un drink (e sbocconcellare qualche salatino).

La pistola puntata per farsi consegnare le chiavi della macchina

È successo in pieno centro a Brescia, via San Giovanni: qui il 61enne, proprietario della lussuosa Porsche modello Carrera, è stato raggiunto da un malvivente di 21 anni che, puntandogli la pistola (probabilmente una scacciacani) alla tempia, l'ha costretto a consegnarli telefono, portafoglio e soprattutto a scendere dalla macchina lasciando dentro chiavi della berlina, gioiellino a quattro ruote dal valore di almeno 130mila euro.

Il malvivente si è fermato al bar per bere un aperitivo

La storia, però, finisce presto. Anzi prestissimo, visto che il giovane ladro viene rintracciato dai Carabinieri della compagnia di Chiari solo dopo mezzora dal fattaccio. Lo trovano tranquillo, come se niente fosse successo, seduto al bancone di un bar di Coccaglio: sta spiluccando olive e patatine mentre si gode un buon aperitivo ghiacciato. La Porsche fuori, parcheggiata in bella vista all'esterno del locale.

E così, dopo pochi minuti, la vicenda giunge al termine: il giovane uomo è stato arrestato per rapina aggravata, e la preziosa automobile restituita al legittimo proprietario.