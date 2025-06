video suggerito

Pulmino prende fuoco su una strada del Lodigiano: a bordo tre calciatori delle giovanili dell'Inter Un pulmino ha preso fuoco oggi pomeriggio mentre percorreva la statale a Montanaso Lombardo (Lodi). A bordo, oltre al conducente, c'erano anche tre ragazzi che giocano nella squadra giovanile dell'Inter. Tutti gli occupanti del mezzo sono riusciti a salvarsi prima che la vettura fosse avvolta dalle fiamme.

C'erano tre calciatori delle giovanili dell'Inter nel pulmino che oggi pomeriggio ha preso fuoco a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi. I passeggeri e il conducente, che erano diretti a Milano per gli allenamenti, sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che venisse divorato dalle fiamme. I motivi del rogo, che sembrerebbe essere divampato dal vano motore, sono ancora in fase di accertamento.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14:30 di oggi, mercoledì 4 giugno, sulla via Emilia, all'altezza della centrale EP Produzioni. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il pulmino stesse percorrendo la statale numero 9 in direzione Nord per raggiungere Milano, quando dal vano motore sono scoppiate le prime scintille. Il conducente è riuscito ad accostare su una fermata degli autobus lungo la statale e a far scendere i passeggeri prima che l'incendio si propagasse.

Sul posto sono intervenuti con un'autopompa e un'autobotte i vigili del fuoco di Lodi e Sant'Angelo Lodigiano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Presenti anche i Carabinieri di Lodi, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento rimangono ignote le cause dell'incendio. Le persone a bordo del pulmino, il conducente e i tre ragazzi, sono usciti tutti illesi e non si è reso necessario un intervento degli operatori del 118. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro mezzo e portati a destinazione.