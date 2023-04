Pullman sbaglia manovra e resta incastrato in un tornante: riparte tre ore dopo Nella notte un pullman è rimasto incastrato in un tornante a Cedegolo, in provincia di Brescia. Solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco durato tre ore è riuscito a ripartire.

A cura di Giorgia Venturini

Ci sono volute tre ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per liberare un pullman rimasto incastrato in un tornante a Cedegolo, in provincia di Brescia. A lanciare l'allarma ai vigili del fuoco è stato l'autista che nella notte si è trovato sulla strada provinciale alla guida dell'autobus senza alcun passeggero a bordo. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il pullman doveva affrontare una curva in salita molto stretta e in forte pendenza. In poco tempo però l'autobus è rimasto incastrato.

L'intervento dei vigili del fuoco

Nonostante alcuni tentativi dell'autista non c'è stato verso di liberarlo se non con l'aiuto dei vigili del fuoco. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 2 di notte e in pochi minuti i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con due mezzi, tra cui un camion autopompa. Solo utilizzando dei cunei alti in legno, l'autista è riuscito a completare la manovra e a riportare in sicurezza il bus. Tutto dopo tre ore di lavoro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.