Provano a rapinarlo e poi lo accoltellano a Milano: arrestati due uomini Due uomini sono stati arrestati perché accusati di aver tentato di rapinare un uomo a Milano e averlo poi accoltellato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella notte due uomini hanno provato a rapinare un altro uomo a Milano. Non sono riusciti nel loro tentativo, ma lo hanno ferito con un coltello. Qualcuno ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato in via Scoglio di Quarto. Due uomini, entrambi di origini cubane, si sono avvicinati a un connazionale. Avrebbero provato a rapinarlo del suo cellulare, ma non ci sarebbero riusciti. Uno di loro avrebbe estratto un coltello e avrebbe ferito la vittima a un braccio. Qualcuno ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Milano. Gli investigatori hanno fermato i due e li hanno portati in Questura dove, dopo aver completato tutte le formalità di rito, sono stati arrestati. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto.

I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto poi hanno trasferito la vittima all'ospedale San Paolo di Milano per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Non è infatti in pericolo di vita.