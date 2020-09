in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia. Un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere finito col suo scooter contro un autobus mentre tornava a casa dopo la scuola. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 13.30 in via Carlo Alberto, nella frazione Fantecolo. Stando a quanto ricostruito al momento si sarebbe trattato di uno scontro frontale: l'autobus e lo scooter del giovane viaggiavano in direzioni opposte e si sarebbero scontrati tra loro mentre affrontavano una curva sulla strada, in pendenza, che porta da Provaglio d'Iseo alla frazione.

Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo

Per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due mezzi è intervenuta la polizia stradale del distaccamento di Darfo Boario Terme, che ha eseguito i rilievi previsti in questi casi. Ma l'aspetto più importante è legato naturalmente alle condizioni del ragazzo, l'unico rimasto ferito nell'incidente. Il giovane ha riportato gravi traumi: è stato soccorso dal personale sanitario inviato dall'Areu in codice rosso, con la massima urgenza, e intervenuto a bordo di un elicottero decollato da Bergamo. Il ragazzo è stato caricato sull'eliambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente l'Areu aveva inviato anche un'ambulanza, ma date le condizioni del ragazzo si è preferito utilizzare il mezzo aereo.