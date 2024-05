video suggerito

Prova a entrare in ospedale di notte per rubare dagli uffici: arrestato ex dipendente della manutenzione I carabinieri hanno arrestato un 39enne che stava provando a entrare di notte nell’ospedale di Carate Brianza (Monza). Si tratta di un ex dipendente dell’azienda di manutenzione licenziato proprio perché aveva rubato in quegli stessi uffici mesi prima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 39enne è stato arrestato lo scorso sabato 20 aprile dai carabinieri di Seregno nelle vicinanze dell'ospedale di Carate Brianza (in provincia di Monza e della Brianza). I militari lo hanno intercettato mentre cercava di fuggire. Con sé aveva un cacciavite multifunzione e una torcia, mentre nell'auto aveva altri attrezzi da scasso. Identificato, sarebbe la stessa persona che alcuni mesi fa era stata licenziata dalla ditta che si occupa di manutenzione nell'ospedale proprio perché sorpreso a rubare negli stessi uffici in cui stava provando a entrare di nuovo.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno erano stati allertati pochi minuti prima da un dipendente della società di manutenzione dell'ospedale brianzolo che aveva notato un uomo entrare negli uffici che ormai erano chiusi al pubblico. Ricevuta la segnalazione per la possibile intrusione, i militari, che erano impegnati in un servizio di vigilanza, hanno raggiunto la struttura in pochi minuti riuscendo a intercettare il sospettato prima che lasciasse la zona con la sua auto.

Con sé aveva ancora un cacciavite e una torcia, oltre a una punta di metallo per un martello pneumatico di cui stava cercando di liberarsi. I segni di effrazione trovati sulla porta d'ingresso dell'ospedale e gli altri attrezzi da scasso trovati nella sua vettura parcheggiata accanto alla struttura hanno lasciato pochi dubbi ai carabinieri circa le sue intenzioni.

L'uomo è stato poi identificato in poco tempo. in quanto già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso, si trattava dello stesso 39enne residente a Desio che fino a poco tempo fa lavorava nella stessa società di manutenzione. L'ex dipendente, infatti, era stato licenziato proprio perché sorpreso a rubare in quegli stessi uffici in cui stava tentando di entrare.