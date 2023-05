Protestano fuori da un deposito per condizioni di lavoro migliori: scontri con Polizia e sicurezza privata Il sindacato Sì Cobas sta protestando fuori dal deposito della Coop di Pieve Emanuele (Milano), gestito dalla società CLO. Nella mattinata di oggi ci sono stati scontri tra gli addetti alla sicurezza dell’azienda e alcuni lavoratori della società Clo che fanno parte del sindacato. In totale ci sono sei feriti.

Da cinque giorni il sindacato Sì Cobas sta protestando fuori dal deposito della Coop di Pieve Emanuele (Milano), gestito dalla società CLO, per chiedere l'adeguamento dei livelli, i ticket ristorante e maggiore rispetto da parte di soci e responsabili. L'organizzazione ha denunciato che nella mattinata di oggi, lunedì 8 maggio, ci sono stati scontri tra gli addetti alla sicurezza dell'azienda, che avrebbero utilizzato anche lo spray al peperoncino, e alcuni lavoratori della società Clo che fanno parte del sindacato.

"La società ha inviato autisti e qualche bodyguard per sgomberare il picchetto, ma la risposta dei lavoratori con Sì Cobas è stata ferma e decisiva. Ha respinto tutto al mittente e nessun mezzo è riuscito a passare. Lo sciopero continua".

Dopo alcune ore, raccontano sempre da Sì Cobas, sarebbero arrivate tre camionette della polizia, tre dei carabinieri e alcuni agenti della Digos per sgomberare l'area. Gli agenti si sono mostrati in tenuta anti-sommossa e, come evidenziato da alcuni video, hanno utilizzato i manganelli contro alcuni dipendenti.

Si sono registrati ben sei feriti: nessuno di loro è in gravi condizioni. Dal sindacato hanno fatto sapere inoltre che, nonostante quanto accaduto oggi, "si resiste ancora e non si arretra un millimetro".

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è stato indetto per il mancato adeguamento dei livelli dei carrellisti e dei picheristi, per chiedere il ticket restaurant giornaliero per tutti i lavoratori dopo quattro ore di lavoro e per il rispetto dei lavoratori da parte dei responsabili e dei soci:

"Per cui d’ora in avanti e senza alcuna ulteriore comunicazione i lavoratori d’accordo con la nostra organizzazione sindacale metteranno in campo iniziative che riterranno più opportune incluso lo sciopero – per ottenere il rispetto dei loro diritti, innanzitutto in materia di libertà sindacale, riconoscimenti contrattuali e rispetto della dignità. Vi diffidiamo dall’intraprendere qualunque ulteriore azione di discriminazione contro i lavoratori che aderiranno e parteciperanno a tali iniziative sindacali di protesta, siano essi iscritti o non iscritti alla nostra organizzazione".