Propaganda fascista, armi e "spedizioni punitive" di minorenni: cosa c'è nelle chat di un gruppo di estrema destra La Polizia ha eseguito un'ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di strumenti per l'accesso al web per due mesi nei confronti di un 17enne residente in provincia di Como, indagato quale promotore di un sodalizio di estrema destra finalizzato alla propaganda e all'istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, anche mediante l'apologia della Shoah. Ecco cosa c'è nelle chat.

A cura di Giulia Ghirardi

Creano un gruppo social per chattare e rimanere in contatto, ma, nascosto tra i veri meme e messaggi, l'obiettivo è quello di fare propaganda di esplicita ispirazione fascista e con aperti richiami al nazismo, di tenore marcatamente xenofobo, omofobo ed antisemita, e insieme reclutare altri giovani e giovanissimi per istigarli a compiere atti di violenza e “spedizioni punitive”. Questo è quanto è stato scoperto durante alcune indagini di web-monitoring svolta dalla polizia nei confronti di ambienti dell'estrema destra radicale e suprematista italiana.

Nell'ambito di tali indagini, questa mattina, martedì 10 giugno, la polizia ha eseguito un’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che dispone la misura cautelare delle prescrizioni – con divieto di utilizzo di strumenti per l’accesso al web per due mesi – nei confronti di un 17enne cittadino italiano di origine turca, residente in provincia di Como, incensurato, indagato quale promotore di un sodalizio finalizzato alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, anche mediante l’apologia della Shoah. Contestualmente sono state svolte altre due perquisizioni nei confronti di altrettanti minorenni: il primo, residente in Friuli Venezia-Giulia, evidenziatosi quale membro attivo del medesimo sodalizio, e l’altro, residente nel comasco, emerso all’attenzione come possibile possessore di armi da fuoco e relativo munizionamento.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e condotta dalla Sezione Antiterrorismo Destra della DIGOS della Questura di Milano e dalla DIGOS della Questura di Como, in stretta sinergia con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno, scaturisce dalla quotidiana attività di web-monitoring svolta nei confronti degli ambienti dell’estrema destra radicale e suprematista: tale attività ha consentito d’individuare su una piattaforma social un gruppo, amministrato dall’indagato, di esplicita ispirazione fascista e con aperti richiami al nazismo, nel cui ambito il minore ha svolto attività di propaganda, anche di tenore marcatamente xenofobo, omofobo ed antisemita, e reclutamento di giovani e giovanissimi.

Nel corso dell’indagine è emerso come l’indagato avesse creato un vero e proprio “arcipelago” di gruppi, canali e pagine, visibili a tutti e attestati su distinte piattaforme social, funzionale ad amplificare ulteriormente, rendendoli virali, i contenuti propagandati dal gruppo nonché a implementare il potenziale bacino di reclutamento dello stesso. Obiettivo del sodalizio, cui partecipavano anche soggetti maggiorenni, già attinti da provvedimenti giudiziari per reati dello stesso tenore di quello contestato, era quello di istigare i giovani partecipanti a compiere atti di violenza e “spedizioni punitive” ideologicamente connotate, nonché, più in generale, di costituire di un vero e proprio movimento antisistema, anche prospettando la possibilità di procurarsi del danaro per l’acquisto di armi.