Pronto soccorso in tilt e sito irraggiungibile: “Attacco hacker” all’ospedale Fatebenefratelli di Milano Pronto soccorso in tilt e sito irraggiungibile dal pomeriggio del 1° maggio. I medici parlando di “attacco hacker” agli ospedali Fatebenefratelli, Sacco, Buzzi e Macedonio Melloni di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Sembrerebbe un "attacco hacker", dicono i medici. Da ieri pomeriggio, 1° maggio, l'intero sistema gestionale del pronto soccorso degli ospedali Fatebenefratelli, Sacco, Buzzi e Macedonio Melloni è in tilt. Fuori uso anche il sito dell'Azienda socio sanitaria territoriale. Dalla Regione, però, non è ancora arrivata conferma se si tratti di un attacco oppure di un semplice malfunzionamento.

"Il sito è irraggiungibile"

I primi disservizi si sono verificati in tarda mattinata con il portale informatico per la gestione del pronto soccorso. I cittadini hanno subito percepito che qualcosa non stava andando come avrebbe dovuto, visto l'allungamento anomalo dell'attesa per le visite. Poi, nel pomeriggio, il blocco totale anche del portale della Asst. "Il sito è irraggiungibile", si legge. Perciò, è impossibile consultare le informazioni su reparti, medici, specialità e servizi. La prima a correre in aiuto è stata l'Agenzia regionale di emergenza urgenza, la quale ha fatto sapere al Fatebenefratelli che se avessero avuto bisogno di supporto per gestire i pazienti del pronto soccorso, il Policlinico di Milano era pronto. Al momento non si registrano particolare disagi, con medici e infermieri che hanno ripreso a lavorare in modo "antico" con carta e penna, lasciano pc e tablet spenti.

L'attacco all'ospedale di Lecco

Lo scorso dicembre, a essere vittima di un attacco hacker era stato l'ospedale di Lecco. Per circa 12 ore, il 50 per cento dei server sono rimasti fuori uso. Vicenda che ha causato problemi soprattutto nella prenotazione di tamponi e vaccini anti Covid. Ripristinati i servizi, l'ospedale ha rassicurato i cittadini comunicando che i loro dati personali non erano stati violati in alcun modo.