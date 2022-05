Attacco agli ospedali Fatebenefratelli e Sacco: gli hacker avrebbero chiesto un riscatto di 1,8 milioni Dalla notte del 1° maggio gli ospedali Fatebenefratelli e Sacco sono sotto attacco hacker. Al pronto soccorso si parla di un riscatto di 1,8 milioni. Per contattarli, i “pirati” informatici hanno lasciato istruzioni nei server.

A cura di Enrico Spaccini

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenfratelli

Cartelle cliniche criptate, esami ed ecografie rimandate. Nei pronto soccorso degli ospedali Fatebenefratelli, Sacco, Buzzi e Macedonio Melloni è ancora tutto bloccato, così come anche nelle altri 33 sedi territoriali dell'Azienda socio sanitaria territoriale. Il sito è ancora irraggiungibile dalla notte tra il 30 aprile e il 1° maggio. L'unica novità riguarda l'attacco stesso. Confermato che si tratti di un "ransomware", voci di corridoio parlano di una richiesta di riscatto pari a 1,8 milioni di euro.

Attacco proveniente dall'estero

A riportare le indiscrezioni è Repubblica. Quello che è certo, però, è che gli hacker hanno lasciato nei server del sistema di gestione degli ospedali le istruzioni per essere ricontattati. La Regione, però, ha fatto sapere di non averle seguite. Sul caso stanno indagando la polizia postale e l'Agenzia nazionale cybersicurezza, i quali ipotizzano che l'attacco provenga dall'estero. Inoltre, i tecnici del Centro elaborazione dati dell'ospedale sta provando a recuperare dai backup tutti i dati bloccati dal virus. Una procedura lunga, che richiede alcuni giorni di lavoro. Al momento, da Palazzo Lombardia dichiarano che "non si ha alcuna evidenza dell'avvenuta sottrazione di dati personali".

I disagi negli altri ospedali

Nel frattempo, proseguono le visite anche se a un ritmo molto più lento del normale. Ogni modulo va compilato a mano e le cartelle cliniche dei pazienti non sono accessibili. L'attacco ha riguardato solo l'Asst Fatebenefratelli-Sacco, ma sta creando disagi a tutta la sanità regionale. La maggior parte dei pazienti, infatti, viene dirottata nelle altre strutture ospedaliere creando ulteriori rallentamenti. Dal Fatebenefratelli e dal Sacco assicurano che "l'accesso ai pazienti autopresentatisi e gli accessi in area ostetrica sono stati garantiti regolarmente", così come nessuno stop è previsto per le sale operatorie.