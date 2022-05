Attacco hacker agli ospedali Fatebenefratelli e Sacco: “Nessuna violazione ai dati sensibili” Non ci sono state violazioni ai dati sensibili: a comunicarlo l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia in seguito all’attacco hacker che domenica 1 maggio ha riguardato l’Asst Fatebenefratelli Sacco.

A cura di Ilaria Quattrone

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenfratelli

"Non si hanno evidenze di violazioni di dati sensibili e non ci sono state richieste concrete di riscatto": è quanto si legge in una nota stampa diramata dall'assessorato al Welfare di Regione Lombardia in seguito all'attacco hacker che domenica 1 maggio ha riguardato l'Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco.

Nessuna richiesta concreta di riscatto

Ricevuta notizia dell'attacco, l'azienda ha immediatamente avviato tutte le operazioni necessarie a recuperare basi dati e le informazioni per ricostruire i sistemi. Il tentativo di hackeraggio è stato bloccato immediatamente dai tecnici che sono stati supportati da quelli di Aria Spa e dalla polizia postale: "Non ci sono state richieste concrete di riscatto", hanno poi ribadito dall'Assessorato. Visto quanto accaduto, è stato deciso di avviare delle indagini. Tra le autorità che si occuperanno del caso ci sarà l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza.

Le attività ripristinate

Le operazioni di ripristino del funzionamento delle principali attività, sono state avviate ieri e continueranno anche oggi: "Sono già stati prodotti referti atti alla redazione di documentazione sanitaria, come valutazioni ambulatoriali e lettera di dimissione presso le degenze, gli ambulatori e i servizi di Pronto Soccorso". Per il momento sembrerebbe che all'Ospedale Sacco ci sia solo difficoltà al laboratorio analisi che è ancora offline: "Si conta il suo ripristino entro la fine della serata odierna così come le attività del Pronto Soccorso". Stessa situazione all'ospedale Buzzi. Sono state poi riattivate le sale operatorie. Al Fatebenefratelli e alla Macedonio Melloni sono poi partite le seguenti attività: gestione reparti, ricoveri, Pronto Soccorso, Cup, radiologia, ambulatori, refertazioni.