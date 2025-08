Professoressa in pensione uccisa nella sua casa in Valtellina: fermato il marito

Ieri sera Emilia Nobili, una 75enne ex professoressa in pensione, è stata uccisa nella sua casa di Poggiridenti (Sodrio). Per l’omicidio è stato fermato il marito, più giovane della compagna e già arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia.

Foto di repertorio

Ieri sera una donna è stata uccisa nella sua casa di Poggiridenti, in Valtellina, in provincia di Sondrio. La vittima si chiama Emilia Nobili ha 75 anni ed è una ex insegnante di lettere in pensione. Al momento per l'omicidio i Carabinieri hanno fermato il marito, più giovane della consorte. L'uomo, già arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia, è stato portato in caserma. Nonostante questi episodi, l'uomo era tornato a vivere nella casa che condivideva con Nobili, suscitando le preoccupazioni dei familiari della donna e in particolare del figlio.

Stando alle prime informazioni raccolte, pare che l'omicidio sia avvenuto nella serata di ieri, venerdì 1° agosto, attorno alle 23:00. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che hanno sentito urla e rumori provenire dall'abitazione dove la 75enne e il marito convivevano. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare e gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I militari nel frattempo hanno portato il marito in caserma, a disposizione dalla Procura di Sondrio.

Al momento gli investigatori non si sono ancora sbilanciati sul possibile movente dell'omicidio. Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari all'interno dell'abitazione dove è avvenuto l'omicidio per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.